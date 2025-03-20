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20 березня 2025, 13:38

У ДСНС показали наслідки обстрілів Слов'янська та Добропілля

20 березня 2025, 13:38
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фото: ДСНС Донеччини
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Рятувальники ліквідували наслідки російських атак на Слов'янськ та Добропілля. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС, передає RegioNews.

Напередодні 19 березня російські окупанти завдали ударів БпЛА по Слов'янську. Внаслідок атаки постраждали двоє мирних жителів, пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Окрім того, виникла пожежа. Вогонь охопив двоповерхову будівлю непрацюючого підприємства, зруйновано частину багатоквартирних будинків, автомобілі та навчальний заклад.

Вночі під ударом опинилося і Добропілля. Внаслідок ворожого обстрілу загорілися два приватні житлові будинки, пошкоджено багатоповерхівки та ще сім осель мирних мешканців.

За даними ОВА, у Донецькій області російські війська минулої доби вбили цивільного, ще п'ятьох громадян поранили.

Нагадаємо, в ніч на 20 березня росіяни запустили по Україні 171 БпЛА. Сили оборони збили 75 безпілотників, ще 63 ворожі БПЛА-імітатори були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Внаслідок російської атаки постраждали Кіровоградщина, Сумщина та Донеччина.

На нічні обстріли відреагував президет Володимир Зеленський.

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