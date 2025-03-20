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20 марта 2025, 12:40

Зеленский отреагировал на ночную атаку по Украине

20 марта 2025, 12:40
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фото: ГСЧС Харьковщины
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Россия снова показала свое отношение к мирной инициативе по Украине, атаковав Кировоградскую область и другие регионы в ночь на четверг

Об этом написал президент Владимир Зеленский в телеграмме, передает RegioNews.

"Удары России по Украине, несмотря на ее пропагандистские заявления, не прекращаются. Каждый день и каждую ночь - под сотню и больше дронов, не прекращаются и ракетные обстрелы. Каждым таким запуском россияне показывают миру свое истинное отношение к миру", - отметил он.

Зеленский напомнил, что минувшей ночью агрессоры запустили почти 200 "шахедов" и дронов-имитаторов.

"Массированная атака на Кировоградщину - 10 раненых, в том числе четверо детей, повреждены жилье, церковь и инфраструктура", - добавил глава государства.

Он выразил благодарность всем, кто сейчас работает на местах и помогает преодолевать последствия российского террора.

Как известно, 18 марта по итогам телефонных переговоров президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин согласились, что движение в мир начнется с энергетического и инфраструктурного прекращения огня.

Напомним, в ночь на 20 марта россияне запустили по Украине 171 БПЛА. Силы обороны сбили 75 беспилотников, еще 63 вражеских БПЛА-имитатора были локационно потеряны без негативных последствий.

В результате российской атаки пострадали Кировоградщина, Сумщина и Донетчина.

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