Зеленский отреагировал на ночную атаку по Украине

фото: ГСЧС Харьковщины

Россия снова показала свое отношение к мирной инициативе по Украине, атаковав Кировоградскую область и другие регионы в ночь на четверг

Об этом написал президент Владимир Зеленский в телеграмме, передает RegioNews.

"Удары России по Украине, несмотря на ее пропагандистские заявления, не прекращаются. Каждый день и каждую ночь - под сотню и больше дронов, не прекращаются и ракетные обстрелы. Каждым таким запуском россияне показывают миру свое истинное отношение к миру", - отметил он.

Зеленский напомнил, что минувшей ночью агрессоры запустили почти 200 "шахедов" и дронов-имитаторов.

"Массированная атака на Кировоградщину - 10 раненых, в том числе четверо детей, повреждены жилье, церковь и инфраструктура", - добавил глава государства.

Он выразил благодарность всем, кто сейчас работает на местах и помогает преодолевать последствия российского террора.

Как известно, 18 марта по итогам телефонных переговоров президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин согласились, что движение в мир начнется с энергетического и инфраструктурного прекращения огня.

Напомним, в ночь на 20 марта россияне запустили по Украине 171 БПЛА. Силы обороны сбили 75 беспилотников, еще 63 вражеских БПЛА-имитатора были локационно потеряны без негативных последствий.

В результате российской атаки пострадали Кировоградщина, Сумщина и Донетчина.

Читайте также: Путин послал Трампа: запускается новый цикл войны на 6-9 месяцев