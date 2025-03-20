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20 марта 2025, 08:55

За сутки Силы обороны уничтожили 75 вражеских дронов

20 марта 2025, 08:55
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фото: иллюстративное
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Силы обороны сбили 75 беспилотников, которыми РФ с вечера атаковали Украину, еще 63 вражеских БПЛА-имитатора были локационно потеряны без негативных последствий

Об этом воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили в Телеграмме, передает RegioNews.

Как отмечается, в ночь на 20 марта 2025 года (с 19.00 19 марта) противник атаковал 171-м ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда – Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 08.30 подтверждено убыток 75 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях", - говорится в сообщении.

Еще 63 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий).

Напомним, в сутки Россия потеряла еще 1400 военных, 13 танков и 38 ББМ.

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