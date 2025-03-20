Вражеская атака на Кропивницкий: 10 раненых, среди них – 4 детей

фото: Национальная полиция

В Кропивницком из-за самой массированной российской атаки дронами-камикадзе травмированы десять человек, из которых четверо детей

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины, передает RegioNews.

По состоянию на утро, телесные повреждения получили десять жителей, среди которых четверо детей. Все пострадавшие оперативно получили медицинскую помощь, несколько госпитализированы.

На месте происшествия действуют полицейские и спасатели, оказывая необходимую помощь пострадавшим гражданам.

Кроме того, возле поврежденного многоэтажного дома на улице Мира развернут мобильный пункт, где работают психологи полиции и специалисты ГСЧС.

Напомним, вечером 19 марта Кропивницкий пережил самую массированную атаку дронов, в городе повреждены дома. Ранее сообщалось о восьми пострадавших, среди которых – ребенок.