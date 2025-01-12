Генштаб ВСУ сообщил об очередном успешном ударе по пункту управления врага в Донецкой области

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Украинские военные сегодня, 12 января, осуществили по пункту управления 2 гвардейской общевойсковой армии России в городе Новогродовка Донецкой области

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ, передает RegioNews.

Эта операция является продолжением серии огневых поражений командных пунктов российских сил на Донецком направлении.

"Вооруженные силы Украины демонстрируют высокий уровень координации и профессионализма в выявлении и уничтожении ключевых объектов звеньев управления и военной инфраструктуры противника", - говорится в сообщении Генштаба.

Напомним, ранее также сообщалось, что удар по командному пункту россиян Вооруженные силы Украины нанесли 10 января. Тогда поразили пункт управления 3 армейского корпуса вооруженных сил РФ во временно оккупированном Светлодарске Донецкой области.

8 января Вооруженные Силы Украины нанесли высокоточный удар по командному пункту 8-й гвардейской общевойсковой армии РФ, расположенному в городе Харцызск Донецкой области.

Ранее сообщалось, что 2 января Вооруженные Силы Украины нанесли высокоточный удар по командному пункту российской армии в поселке Марьино Курской области.