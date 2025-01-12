Генштаб ВСУ сообщил об очередном успешном ударе по пункту управления врага в Донецкой области
Украинские военные сегодня, 12 января, осуществили по пункту управления 2 гвардейской общевойсковой армии России в городе Новогродовка Донецкой области
Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ, передает RegioNews.
Эта операция является продолжением серии огневых поражений командных пунктов российских сил на Донецком направлении.
"Вооруженные силы Украины демонстрируют высокий уровень координации и профессионализма в выявлении и уничтожении ключевых объектов звеньев управления и военной инфраструктуры противника", - говорится в сообщении Генштаба.
Напомним, ранее также сообщалось, что удар по командному пункту россиян Вооруженные силы Украины нанесли 10 января. Тогда поразили пункт управления 3 армейского корпуса вооруженных сил РФ во временно оккупированном Светлодарске Донецкой области.
8 января Вооруженные Силы Украины нанесли высокоточный удар по командному пункту 8-й гвардейской общевойсковой армии РФ, расположенному в городе Харцызск Донецкой области.
Ранее сообщалось, что 2 января Вооруженные Силы Украины нанесли высокоточный удар по командному пункту российской армии в поселке Марьино Курской области.