Россияне ночью запустили по Украине более 90 дронов: результаты работы ПВО
Российские войска в ночь на 12 января запустили по Украине 94 дрона. Значительную часть из них военным удалось сбить
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Подтверждены избиения 60 беспилотников типа "Shahed" и других типов.
ПВО работало в 11 областях – Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Запорожской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой и Донецкой.
Также, как отмечается в сообщении, 34 вражеских дрона-имитатора были локационно потеряны.
Напомним, ранее россияне атаковали дроном легковушку на Запорожье. В результате атаки погибла женщина, четыре человека ранены.
Россияне атаковали дроном легковушку в Запорожской области: погибла женщина, четверо раненыхВсе новости »
11 января 2025, 15:48В Черкасской обломки российских беспилотников повредили дома
11 января 2025, 13:20Очередная атака на Украину: ПВО сбила 47 российских дронов, еще 27 локационно потеряны
11 января 2025, 12:47
10 января 2025
Какие изменения ждут украинцев в 2025 году
2025 год принесет для большинства украинцев немало изменений в разных областях жизни — от уплаты налогов и индексации пенсий до роста цен на горючее и надбавки к зарплатам учителей. В конце концов все...
08 января 2025
В Киеве все будет "Благоустрий"
В чиновничьей касте Киева новоназначенный председатель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко – явление по-своему уникальное. Несмотря на молодой возраст – 35 лет – он имеет солидный ...
30 декабря 2024
Отставка главы Полтавской ОВА Пронина: ошибочное назначение или длительная командировка?
Кабинет министров принял решение об увольнении главы Полтавской областной военной администрации Филиппа Пронина. В этой должности он проработал чуть больше года и запомнился разве что конфликтами с об...
27 декабря 2024
ВСУ в Курской области, ликвидация МСЭК и "бусификация": Чем запомнился уходящий год
2024 год был очень насыщенным для Украины. ВСУ продолжают отражать атаки россиян, держа оборону страны. Впрочем, в тылу происходят не менее важные для государства события. RegioNews сделал подборку на...
Генштаб ВСУ сообщил об очередном успешном ударе по пункту управления врага в Донецкой области
12 января 2025, 14:35На границе задержали микроавтобус с тремя "зайцами"
12 января 2025, 14:14Скандал с "мажорами", перекрывавшими дорогу в Киеве: полиция показала видео из обысков
12 января 2025, 13:33В Торецке заметили российских военных, маскировавшихся под гражданских
12 января 2025, 13:07В Днепре открыли новую мемориальную табличку Вячеславу Черноволу
12 января 2025, 12:35Полиция разыскала парня, пытавшегося сжечь флажки на Майдане Незалежности в Киеве
12 января 2025, 12:08В результате российской дроновой атаки в Херсоне пострадали два человека
12 января 2025, 11:49В одном из сел на Прикарпатье сгорела школа
12 января 2025, 11:17В Одесской области на железнодорожной станции погиб 12-летний мальчик
12 января 2025, 10:42В оккупированном Иловайске перевернулся автобус: есть погибшие, много пострадавших
12 января 2025, 10:04
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все публикации »
Все блоги »