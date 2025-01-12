В Торецке заметили российских военных, маскировавшихся под гражданских
Аэроразведчики подразделения Гюрза 28-й бригады им. Рыцарей Зимнего Похода обнаружили русских военных, осуществлявших разведывательно-диверсионную деятельность, под видом гражданских
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницы бригады в соцсетях.
"Переодетый враг был замечен во время перемещения и разведывательно-диверсионной деятельности", - рассказали украинские военные, подчеркнув, что подобные действия врага являются нарушением правил ведения войны.
Отмечается, что таким образом пехота противника пытается отвлечь внимание и замаскироваться. Однако их выдает одинаковая одежда, поведение, а иногда даже оружие.
"Это усложняет работу наших воинов. Ведь ВСУ не "стреляет во все, что движется", как это делают оккупанты", - отмечается в сообщении.
Напомним, ранее пограничники показали, как разбили в Харьковской области полевой состав и восемь укрытий оккупантов.