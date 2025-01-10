03:05  10 января
В Киеве женщина из-за ревности зарезала мужчину
19:45  10 января
ВСУ ударили по пункту управления армейского корпуса РФ в Светлодарске Донецкой области
08:55  10 января
На одной из подстанций Киева произошла серьезная авария, – ДТЭК
UA | RU
UA | RU
10 января 2025, 19:45

ВСУ ударили по пункту управления армейского корпуса РФ в Светлодарске Донецкой области

10 января 2025, 19:45
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В пятницу, 10 января, Вооруженные Силы Украины нанесли высокоточный удар по пункту управления 3-го армейского корпуса РФ во временно оккупированном городе Светлодарск Донецкой области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

В ведомстве отметили, что в течение этой недели ВСУ нанесли серию ударов по захваченным российскими оккупантами объектам в Донецкой области.

"При этом были приняты все необходимые меры во избежание риска для гражданского населения. Вооруженные Силы Украины готовы и в дальнейшем решительно уничтожать захватчиков", – говорится в сообщении.

Напомним, 8 января Вооруженные Силы Украины нанесли высокоточный удар по командному пункту 8-й гвардейской общевойсковой армии РФ, расположенному в городе Харцызск Донецкой области.

Ранее сообщалось, что 2 января Вооруженные Силы Украины нанесли высокоточный удар по командному пункту российской армии в поселке Марьино Курской области.

РФ оккупанты ВСУ Генштаб Донецкая область потери россиян ракетный удар
Работали БпЛА и ракета "Нептун": Силы обороны поразили склад российских дронов на Ростовщине
10 января 2025, 17:38
На Запорожье разведчики уничтожили российскую пушку вместе с оккупантами
10 января 2025, 14:30
Российская армия потеряла в Украине еще более 1800 военных
10 января 2025, 08:43
Все новости »
10 января 2025
Какие изменения ждут украинцев в 2025 году
2025 год принесет для большинства украинцев немало изменений в разных областях жизни — от уплаты налогов и индексации пенсий до роста цен на горючее и надбавки к зарплатам учителей. В конце концов все...
08 января 2025
В Киеве все будет "Благоустрий"
В чиновничьей касте Киева новоназначенный председатель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко – явление по-своему уникальное. Несмотря на молодой возраст – 35 лет – он имеет солидный ...
30 декабря 2024
Отставка главы Полтавской ОВА Пронина: ошибочное назначение или длительная командировка?
Кабинет министров принял решение об увольнении главы Полтавской областной военной администрации Филиппа Пронина. В этой должности он проработал чуть больше года и запомнился разве что конфликтами с об...
27 декабря 2024
ВСУ в Курской области, ликвидация МСЭК и "бусификация": Чем запомнился уходящий год
2024 год был очень насыщенным для Украины. ВСУ продолжают отражать атаки россиян, держа оборону страны. Впрочем, в тылу происходят не менее важные для государства события. RegioNews сделал подборку на...
Оккупанты попали дроном по жилому дому в Запорожье
10 января 2025, 20:14
Пограничники показали российские "шахеды" и "герберу", которые сбили на Сумщине
10 января 2025, 19:10
Россияне ударили по Днепропетровщине дронами и артиллерией: ранены 2 гражданских
10 января 2025, 18:55
Утечка в Южный Буг из-за атаки РФ: в Николаеве из реки откачали почти 120 тонн масла
10 января 2025, 18:20
В Полтаве мужчина избил незнакомую женщину, отказавшуюся дать ему 10 гривен
10 января 2025, 18:09
Работали БпЛА и ракета "Нептун": Силы обороны поразили склад российских дронов на Ростовщине
10 января 2025, 17:38
Таможенники обнаружили в посылке в Шотландию раритетный пожарный шлем
10 января 2025, 17:15
В Сумской области вспыхнула африканская чума свиней
10 января 2025, 16:55
Смертельное ДТП в Херсоне: перед судом предстанет правоохранитель
10 января 2025, 16:40
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Какие изменения ждут украинцев в 2025 году
В Киеве все будет "Благоустрий"
Все публикации »
Юрий Луценко
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Все блоги »