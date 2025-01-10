ВСУ ударили по пункту управления армейского корпуса РФ в Светлодарске Донецкой области

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В пятницу, 10 января, Вооруженные Силы Украины нанесли высокоточный удар по пункту управления 3-го армейского корпуса РФ во временно оккупированном городе Светлодарск Донецкой области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

В ведомстве отметили, что в течение этой недели ВСУ нанесли серию ударов по захваченным российскими оккупантами объектам в Донецкой области.

"При этом были приняты все необходимые меры во избежание риска для гражданского населения. Вооруженные Силы Украины готовы и в дальнейшем решительно уничтожать захватчиков", – говорится в сообщении.

Напомним, 8 января Вооруженные Силы Украины нанесли высокоточный удар по командному пункту 8-й гвардейской общевойсковой армии РФ, расположенному в городе Харцызск Донецкой области.

Ранее сообщалось, что 2 января Вооруженные Силы Украины нанесли высокоточный удар по командному пункту российской армии в поселке Марьино Курской области.