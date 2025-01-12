В результате российской дроновой атаки в Херсоне пострадали два человека

фото иллюстративное: Херсонская ОВА

Утром 12 января российские оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на жителей Херсона, есть раненые

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Херсонскую областную военную администрацию.

Известно, что в результате атаки 57-летняя женщина получила взрывную травму и обломочное ранение ноги. Ее госпитализировали.

Также получил ранение 62-летний мужчина. Медики диагностировали у него минно-взрывную травму и травму плеча. Он будет проходить лечение амбулаторно.

Напомним, ранее россияне атаковали дроном легковушку в Запорожье. В результате атаки погибла женщина, четыре человека ранены.