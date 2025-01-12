В результате российской дроновой атаки в Херсоне пострадали два человека
Утром 12 января российские оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на жителей Херсона, есть раненые
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Херсонскую областную военную администрацию.
Известно, что в результате атаки 57-летняя женщина получила взрывную травму и обломочное ранение ноги. Ее госпитализировали.
Также получил ранение 62-летний мужчина. Медики диагностировали у него минно-взрывную травму и травму плеча. Он будет проходить лечение амбулаторно.
Напомним, ранее россияне атаковали дроном легковушку в Запорожье. В результате атаки погибла женщина, четыре человека ранены.
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