Генштаб ЗСУ повідомив про черговий успішний удар по пункту управління ворога на Донеччині

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські військові сьогодні, 12 січня, здійснили удар по пункту управління 2 гвардійської загальновійськової армії Росії в місті Новогродівка на Донеччини

Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ, передає RegioNews.

Зазначається, що ця операція є продовженням серії вогневих уражень командних пунктів російських сил на Донецькому напрямку.

"Збройні сили України демонструють високий рівень координації та професіоналізму у виявленні й знищенні ключових об’єктів ланок управління та військової інфраструктури противника", — йдеться в повідомленні Генштабу.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що удар по командному пункту росіян Збройні сили України завдали 10 січня. Тоді уразили пункт управління 3 армійського корпусу збройних сил РФ у тимчасово окупованому Світлодарську Донецької області.

8 січня Збройні Сили України завдали високоточного удару по командному пункту 8-ї гвардійської загальновійськової армії РФ, розташованому в місті Харцизьк Донецької області.

Раніше повідомлялося, що 2 січня Збройні Сили України здійснили високоточний удар по командному пункту російської армії в селищі Мар’їне Курської області.