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08 января 2025, 18:47

ВСУ поразили командный пункт российской армии в Донецкой области

08 января 2025, 18:47
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фото: Генштаб ВСУ
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В среду, 8 января, Вооруженные Силы Украины нанесли высокоточный удар по командному пункту 8-й гвардейской общевойсковой армии РФ, расположенному в городе Харцызск Донецкой области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что перед ударом по оккупантам украинские военные приняли все необходимые меры, чтобы минимизировать риски для гражданских.

"Российские оккупационные войска использовали данное здание для координации атак против Вооруженных Сил Украины и гражданского населения, в том числе жителей Курахово", – говорится в сообщении.

Напомним, ночью 8 января Силы обороны Украины поразили российскую нефтебазу в Энгельсе Саратовской области. На стратегическом объекте "Комбинат Кристалл" возник масштабный пожар.

Ранее сообщалось, что 2 января Вооруженные Силы Украины нанесли высокоточный удар по командному пункту российской армии в поселке Марьино Курской области.

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