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02 января 2025, 16:55

ВСУ ударили по командному пункту российской армии на Курщине

02 января 2025, 16:55
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фото: Генштаб ВСУ
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Сегодня, 2 января, Вооруженные Силы Украины нанесли высокоточный удар по командному пункту российской армии в поселке Марьино Курской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что перед атакой военные минимизировали угрозу жизни местного гражданского населения.

"Данные огневые поражения в первую очередь наносятся, чтобы ослабить способность и желание российской федерации совершать террористические акты против украинского гражданского населения", – говорится в сообщении.

В Генштабе заявили, что атаки на объекты военного командования РФ на территории врага будут продолжены.

Напомним, Воздушные силы Вооруженных сил Украины нанесли удар по заводу в городе Каменск-Шахтинский, производящем топливо для российских баллистических ракет.

Также сообщалось, что в ночь на 25 декабря Силы обороны Украины нанесли ракетный удар по расположению пункта управления 810-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ в городе Льгов Курской области. Российские войска понесли потери.

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