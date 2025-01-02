ВСУ ударили по командному пункту российской армии на Курщине

фото: Генштаб ВСУ

Сегодня, 2 января, Вооруженные Силы Украины нанесли высокоточный удар по командному пункту российской армии в поселке Марьино Курской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что перед атакой военные минимизировали угрозу жизни местного гражданского населения.

"Данные огневые поражения в первую очередь наносятся, чтобы ослабить способность и желание российской федерации совершать террористические акты против украинского гражданского населения", – говорится в сообщении.

В Генштабе заявили, что атаки на объекты военного командования РФ на территории врага будут продолжены.

Напомним, Воздушные силы Вооруженных сил Украины нанесли удар по заводу в городе Каменск-Шахтинский, производящем топливо для российских баллистических ракет.

Также сообщалось, что в ночь на 25 декабря Силы обороны Украины нанесли ракетный удар по расположению пункта управления 810-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ в городе Льгов Курской области. Российские войска понесли потери.