Коронавирус в Украине: сегодня СНБО решит, закрывать ли границы

Совет национальной безопасности и обороны Украины проведет в пятницу, 13 марта, заседание, на котором обсудят дальнейшие меры по борьбе с распространением коронавируса в Украине

Фото: president.gov.ua

Совет национальной безопасности и обороны Украины проведет в пятницу, 13 марта, заседание, на котором обсудят дальнейшие меры по борьбе с распространением коронавируса в Украине

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