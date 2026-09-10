Россияне третий день ударили по Днепру
Россияне вечером 10 сентября нанесли еще один удар по Днепру. В ОВА подтвердили пожар
Об этом сообщил глава ОВА, передает RegioNews.
Это уже третья атака города за день. В результате удара врага загорелись продуктовые склады. Информация о пострадавших уточняется.
Напомним, днем 10 сентября российские войска нанесли удар по ТРЦ в центре Павлограда на Днепропетровщине. Число жертв продолжает стремительно расти.
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