Россияне третий день ударили по Днепру

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Россияне вечером 10 сентября нанесли еще один удар по Днепру. В ОВА подтвердили пожар

Об этом сообщил глава ОВА, передает RegioNews.

Это уже третья атака города за день. В результате удара врага загорелись продуктовые склады. Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, днем 10 сентября российские войска нанесли удар по ТРЦ в центре Павлограда на Днепропетровщине. Число жертв продолжает стремительно расти.