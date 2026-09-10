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10 сентября 2026, 12:41

Россияне во второй раз ударили по тому же предприятию в Днепре: есть погибшие

10 сентября 2026, 12:41
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Фото: Днепропетровская ОВА
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Российские войска 10 сентября дважды атаковали предприятие пищевой промышленности в Днепре. В результате повторного удара погибли два человека, еще пятеро получили ранения

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа и пресс-служба ГСЧС передает RegioNews.

По его словам, россияне повторно ударили по тому же предприятию, которое уже пострадало от предыдущей атаки. В результате удара возник пожар.

Утром 10 сентября Ганжа сообщал о повреждении предприятия в результате российской атаки. Тогда обошлось без пострадавших.

После повторного удара на предприятии и вблизи него вспыхнул пожар.

По данным ГСЧС, огонь охватил 12 легковых автомобилей и два микроавтобуса. Спасатели ликвидировали возгорание.

Напомним, в ночь на 10 сентября, начиная с 18.00 9 сентября, российские войска атаковали Украину 149 ударными беспилотниками. Среди них были дроны типа Shahed, Гербер и дроны-имитаторы "Пародия". Зафиксировано попадание средств воздушного приступа на 13 локациях.

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