В Днепропетровской области россияне атаковали тепловоз - СМИ

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Россияне в очередной раз атаковали Днепропетровскую область. В СМИ сообщили об атаке тепловоза

Об этом сообщает "Sobitie", передает RegioNews.

По данным журналистов, взрыв произошел днем 10 сентября в Каменском. В СМИ отметили, что взрыв стал после попадания российского беспилотника по транспортной инфраструктуре.

Предварительно российский дрон попал в тепловоз. Журналисты со ссылкой на собственные источники сообщили, что, по предварительной информации, локомотив в результате атаки был уничтожен, а люди – к счастью, не пострадали.

Напомним, в Сумской области российский беспилотник атаковал пассажирский поезд сообщением "Киев - Сумы" . К счастью, пассажиры успели покинуть поезд еще до атаки.