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10 сентября 2026, 17:26

Россияне ударили по ТРЦ в центре Павлограда: известно о двух погибших и 18 раненых

10 сентября 2026, 17:26
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Фото: скриншот
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Днем 10 сентября российские войска нанесли удар по центру Павлограда на Днепропетровщине, попав в торгово-развлекательный центр

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В результате вражеской атаки погибли два человека, по меньшей мере 18 получили ранения разной степени тяжести.

На месте попадания возник пожар: горят автомобили, торговые павильоны и магазин.

На месте работают экстренные и профильные службы.

Напомним, российские войска 10 сентября дважды атаковали предприятие пищевой промышленности в Днепре. В результате повторного удара погибли два человека, еще пятеро получили ранения.

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