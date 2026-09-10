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10 вересня 2026, 19:50

Росіяни втретє за день вдарили по Дніпру

10 вересня 2026, 19:50
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Фото з відкритих джерел
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Росіяни увечері 10 вересня завдали ще один удар по Дніпру. У ОВА підтвердили пожежу

Про це повідомив голова ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що це вже третя атака міста за день. Внаслідок удару ворога загорілись продуктові склади. Інформація про постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, вдень 10 вересня російські війська завдали удару по ТРЦ у середмісті Павлограда на Дніпропетровщині. Кількість жертв продовжує стрімко зростати.

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