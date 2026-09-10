Фото: ГСЧС

Число жертв в результате российской атаки на Павлоград продолжает стремительно расти

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

Известно уже о четырех погибших. Ранения получили 60 человек, среди них трое детей – мальчики 13, 14 и 15 лет.

"Все раненые сейчас в больнице. Медики оказывают помощь", – отметил глава ОВА.

Напомним, днем 10 сентября российские войска нанесли удар по ТРЦ в центре Павлограда на Днепропетровщине.

Ранее сообщалось о трех погибших и 34 пострадавших, среди которых – двое спасателей.