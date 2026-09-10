Удар по ТРЦ в центре Павлограда: четверо погибших, 60 раненых
Число жертв в результате российской атаки на Павлоград продолжает стремительно расти
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.
Известно уже о четырех погибших. Ранения получили 60 человек, среди них трое детей – мальчики 13, 14 и 15 лет.
"Все раненые сейчас в больнице. Медики оказывают помощь", – отметил глава ОВА.
Напомним, днем 10 сентября российские войска нанесли удар по ТРЦ в центре Павлограда на Днепропетровщине.
Ранее сообщалось о трех погибших и 34 пострадавших, среди которых – двое спасателей.
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