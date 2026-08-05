21:20  05 августа
В Киеве в полной антисанитарии и клетках содержали собак: полиция разоблачила питомник
21:15  05 августа
Более 500 детей вывезут принудительным способом: в Донецкой области объявили обязательную эвакуацию
20:15  05 августа
В России взорвали директора завода FPV-дронов
UA | RU
UA | RU
05 августа 2026, 23:15

В Житомирской области мужчина вместо получения соцпомощи получил кредит - как это произошло

05 августа 2026, 23:15
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В Житомирской области мужчина стал жертвой мошенничества. Оказалось, он хотел получить финансовую помощь, но это была ловушка злоумышленников.

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

35-летний мужчина в социальной сети получил уведомление от товарища о возможности получить финансовую помощь от международной организации. В сообщении говорили, что его друг уже якобы получил такую выплату и советовал поторопиться.

Муж перешел по ссылке, указал там все персональные данные и все реквизиты банковской карты, в том числе и конфиденциальную информацию. Однако впоследствии с его кредитного счета списали 7 тысяч гривен. Оказалось, что аккаунт его друга сломили мошенники.

"Правоохранители устанавливают лиц, причастных к уголовному правонарушению, и еще раз призывают граждан не разглашать личные и банковские данные на сторонних интернет-ресурсах", - говорят в полиции.

Напомним, что в Ровенской области разоблачили 25-летнего мужчину. Он создал мошенническую схему в соцсетях.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
аферист полиция
В Киеве пенсионеры отдали более 12 миллионов псевдо-СБУшникам
04 августа 2026, 15:25
На Днепропетровщине за 12 тысяч продавали "путевки" за границу для уклонистов
03 августа 2026, 15:05
Все новости »
05 августа 2026
В Донецкой области морпехи поймали россиян, посланных для фейкового фото с триколором
Бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского Вооруженных сил Украины взяли в плен двух военнослужащих Вооруженных сил РФ, получивших приказ сфотографироваться с р...
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
01 августа 2026
Прифронтовая жатва: уничтоженный урожай, покалеченные жизни и убытки для бизнеса
Чуйка, бронежилет и шлем. Сейчас это обычные атрибуты фермера на Херсонщине. В некоторых районах спокойнее, но чем ближе Днепр, разделяющий освобожденную правую и оккупированную левую часть области, т...
31 июля 2026
Конец теневой вертикали: дело Арахамии разрушает управляемость парламента и ставит Банковую перед выбором
Следственные действия в отношении ближайшего окружения Давида Арахамии свидетельствуют о том, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) вп...
В Киеве судили за уклонение от мобилизации мужчины с бронированием
05 августа 2026, 22:55
Правительство завершило аудит планов устойчивости: где зафиксировали наибольшие риски и угрозы
05 августа 2026, 22:51
На Львовщине пограничник продавал уклонистам "свободную дорогу"
05 августа 2026, 22:40
В Ровенской области разоблачили схему с ущербом больницы почти на 13 миллионов
05 августа 2026, 22:20
Массированный удар по энергетике Днепропетровщины: 126 тысяч семей остались без света
05 августа 2026, 22:12
В Черкасской области расследуют избиение военнослужащего в воинской части
05 августа 2026, 21:56
На Днепропетровщине застолье завершилось кровавым конфликтом с убийством
05 августа 2026, 21:40
В Киеве в полной антисанитарии и клетках содержали собак: полиция разоблачила питомник
05 августа 2026, 21:20
Более 500 детей вывезут принудительным способом: в Донецкой области объявили обязательную эвакуацию
05 августа 2026, 21:15
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
В Донецкой области морпехи поймали россиян, посланных для фейкового фото с триколором
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Все публикации »
Ольга Айвазовская
Марина Данилюк-Ярмолаева
Павел Казарин
Все блоги »