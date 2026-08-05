В Житомирской области мужчина вместо получения соцпомощи получил кредит - как это произошло

Фото: Национальная полиция

В Житомирской области мужчина стал жертвой мошенничества. Оказалось, он хотел получить финансовую помощь, но это была ловушка злоумышленников.

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

35-летний мужчина в социальной сети получил уведомление от товарища о возможности получить финансовую помощь от международной организации. В сообщении говорили, что его друг уже якобы получил такую выплату и советовал поторопиться.

Муж перешел по ссылке, указал там все персональные данные и все реквизиты банковской карты, в том числе и конфиденциальную информацию. Однако впоследствии с его кредитного счета списали 7 тысяч гривен. Оказалось, что аккаунт его друга сломили мошенники.

"Правоохранители устанавливают лиц, причастных к уголовному правонарушению, и еще раз призывают граждан не разглашать личные и банковские данные на сторонних интернет-ресурсах", - говорят в полиции.

Напомним, что в Ровенской области разоблачили 25-летнего мужчину. Он создал мошенническую схему в соцсетях.