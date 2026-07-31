19:15  31 июля
Во Львове полицейский за 3 тысячи обещал "не везти в ТЦК"
15:36  31 июля
Фейковые знакомства и шантаж: в Запорожье разоблачили двух агентов РФ
13:28  31 июля
Смертельное столкновение в Винницкой области: погибли два человека, еще трое – в больнице
UA | RU
UA | RU
31 июля 2026, 19:35

В Чернигове мошенник обещал родственникам пленника ускорить его возвращение: выманил у семьи 5 тысяч долларов

31 июля 2026, 19:35
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Чернигове судили мужчину по мошенничеству. Он решил обмануть родственников военнопленного

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В апреле 2023 года мошенник якобы получил 5 тысяч долларов. За эти деньги он обещал "клиенту" ускорение возвращения военнопленного домой. Аферист убеждал, что обмен состоится несколько месяцев.

Однако когда прошло время, не произошло ни обмена, ни возврата денег. Из плена военный вышел только в июне 2024 года в результате работы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

На суде мужчина не признал вину. Он заявил, что является волонтером и благодарен командиров воинских частей.

Суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства. Расследование продолжается

Напомним, ранее на Волыни военного обманули аферисты. Женщина, которая с ее мужем находилась в СИЗО, познакомилась с военным через интернет и стала злоупотреблять доверием и просить средства якобы на решение различных проблем.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
аферист мошенничество суд
31 июля 2026
Конец теневой вертикали: дело Арахамии разрушает управляемость парламента и ставит Банковую перед выбором
Следственные действия в отношении ближайшего окружения Давида Арахамии свидетельствуют о том, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) вп...
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
В Киеве митингующие прошли шествием, требуя возвращения Федорова на пост министра
31 июля 2026, 20:45
Миллиарды, имения и безнаказанность: история "успеха" украинских элит
31 июля 2026, 19:40
Во Львове полицейский за 3 тысячи обещал "не везти в ТЦК"
31 июля 2026, 19:15
Смертельное ДТП в Прилуках: полицейской, сбившей 6-летнюю девочку, просят максимальное наказание
31 июля 2026, 19:11
В Киевской области пенсионер погиб в огне
31 июля 2026, 18:55
После долгой разлуки: Украина вернула еще четырех детей из оккупации
31 июля 2026, 18:45
Россия атаковала Днепропетровщину: в Павлограде горел торговый комплекс, есть раненые
31 июля 2026, 18:23
Минсоцполитики проверит "Артек" на Закарпатье после жалоб родителей
31 июля 2026, 18:09
Нападение на командира "Хартии": у стрелка не сработало оружие – видео задержания
31 июля 2026, 17:50
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Конец теневой вертикали: дело Арахамии разрушает управляемость парламента и ставит Банковую перед выбором
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
Все публикации »
Марина Данилюк-Ярмолаева
Владимир Фесенко
Татьяна Николаенко
Все блоги »