В Чернигове мошенник обещал родственникам пленника ускорить его возвращение: выманил у семьи 5 тысяч долларов

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В Чернигове судили мужчину по мошенничеству. Он решил обмануть родственников военнопленного

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В апреле 2023 года мошенник якобы получил 5 тысяч долларов. За эти деньги он обещал "клиенту" ускорение возвращения военнопленного домой. Аферист убеждал, что обмен состоится несколько месяцев.

Однако когда прошло время, не произошло ни обмена, ни возврата денег. Из плена военный вышел только в июне 2024 года в результате работы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

На суде мужчина не признал вину. Он заявил, что является волонтером и благодарен командиров воинских частей.

Суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства. Расследование продолжается

Напомним, ранее на Волыни военного обманули аферисты. Женщина, которая с ее мужем находилась в СИЗО, познакомилась с военным через интернет и стала злоупотреблять доверием и просить средства якобы на решение различных проблем.