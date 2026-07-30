В Ровенской области хакер в соцсетях воровал деньги пенсионеров
В Ровенской области разоблачили 25-летнего мужчину. Он создал мошенническую схему в соцсетях
Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.
Как выяснили правоохранители, аферист в сговоре с другими сообщниками создал в социальной сети Facebook фишинговый ресурс, имитирующий сайт для оформления денежной помощи пенсионерам. Однако, когда люди переходили по ссылке и вводили банковские данные, мошенники получали доступ к их счетам.
Других участников аферы организатор привлекал через соцсети. В частности, одной из жертв мошенника стала жительница Дубна. После телефонного звонка под предлогом оформления денежной помощи и последующего общения в Telegram, мошенники получили доступ к ее банковским счетам и осуществили ряд несанкционированных переводов. В общей сложности она потеряла более 103 тысяч гривен.
Теперь организатору схемы грозит до 8 лет лишения свободы.
Напомним, ранее на Днепропетровщине правоохранители разоблачили афериста. Он вместе с сообщником с временно оккупированной территории опустошал банковские карточки людей. Среди потерпевших были военные.