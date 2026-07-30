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30 июля 2026, 19:35

В Ровенской области хакер в соцсетях воровал деньги пенсионеров

30 июля 2026, 19:35
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Фото из открытых источников
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В Ровенской области разоблачили 25-летнего мужчину. Он создал мошенническую схему в соцсетях

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, аферист в сговоре с другими сообщниками создал в социальной сети Facebook фишинговый ресурс, имитирующий сайт для оформления денежной помощи пенсионерам. Однако, когда люди переходили по ссылке и вводили банковские данные, мошенники получали доступ к их счетам.

Других участников аферы организатор привлекал через соцсети. В частности, одной из жертв мошенника стала жительница Дубна. После телефонного звонка под предлогом оформления денежной помощи и последующего общения в Telegram, мошенники получили доступ к ее банковским счетам и осуществили ряд несанкционированных переводов. В общей сложности она потеряла более 103 тысяч гривен.

Теперь организатору схемы грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее на Днепропетровщине правоохранители разоблачили афериста. Он вместе с сообщником с временно оккупированной территории опустошал банковские карточки людей. Среди потерпевших были военные.

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