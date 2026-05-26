Записал прощальное видео: в Киевской области 11-летний мальчик прыгал со строительного крана
Трагедия произошла вечером 23 мая в Буче. Подростки пробрались на территорию строительного майбанчика
Об этом сообщает "Киев Новости", передает RegioNews.
Отмечается, что 11-летний мальчик говорил друзьям, что он хочет прыгнуть из строительного крана. Они пытались его отказать. Однако когда дети разошлись, пятиклассник вернулся туда, залез на кран и прыгнул. От полученных травм ребенок погиб.
Перед трагедией он послал друзьям прощальное видео.
Напомним, следователи сообщили о подозрении 27-летнему виновнику ДТП в Сумской области, в котором погиб одномесячный малыш и пострадали еще два маленьких ребенка.
На Днепропетровщине пьяная мачеха воткнула нож пасынку в спинуВсе новости »
25 мая 2026, 22:55В Хмельницком 13-летнего подростка поразило током на крыше вагона
25 мая 2026, 08:22
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
Запсилья под контролем ВСУ: военные развенчали российские фейки о захвате поселка в Сумской области
26 мая 2026, 21:32Пограничники бригады "Форпост" взяли в плен окупантов с помощью дрона
26 мая 2026, 20:57Фиктивный призыв и махинации в "Оберег": во Львовской области отстранили должностного лица ТЦК
26 мая 2026, 20:28В Киевской области мужчина убил сожительницу и лег спать
26 мая 2026, 20:15Более 20 ударов в сутки: Днепропетровщину массированно атаковали дронами, артиллерией и авиабомбами
26 мая 2026, 19:45Угрожал жене гранатой: в Черкасской области полиция изъяла у домашнего тирана арсенал оружия
26 мая 2026, 19:30Инвалидность и справки для уклонян: СБУ разоблачила масштабный "бизнес"
26 мая 2026, 19:20В Черниговской области россияне ударили дронами по кладбищу и Аллее Героев
26 мая 2026, 18:57Российские войска атаковали Херсонщину: есть погибший и пострадавшие, повреждены жилые дома
26 мая 2026, 18:41
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
Все блоги »