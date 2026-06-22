У Кривому Розі чоловік вистрибнув з вікна 13-го поверху і загинув

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У Кривому Розі на 129-му кварталі чоловік вистрибнув з вікна 13-го поверху багатоповерхового будинку. Від отриманих травм він загинув, медики констатували смерть на місці

Про це повідомляє "Відомо" з посиланням на "Свої. Кривий Рі", передає RegioNews.

За попередніми даними, загиблому було 39 років. Відомо, що він перебував на обліку за станом здоров'я.

Обставини події встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, на Київщині 11-річний хлопчик стрибув із будівельного крану. Трагедія сталась увечері 23 травня в Бучі. Підлітки пробрались на територію будівельного майбанчика.