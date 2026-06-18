Российский удар по Днепру: один человек погиб, девять раненых

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В результате российского удара по Днепру погиб один человек, количество раненых выросло до девяти

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

По его словам, утром российские войска нанесли удары по городу, в результате чего погиб мужчина.

"Девять человек получили ранения. Таковы последствия ударов, которые россияне нанесли по Днепру сегодня утром", – отметил он.

Ганжа добавил, что восемь пострадавших находятся в больницах, их состояние оценивается как средней тяжести. Еще один человек будет проходить лечение амбулаторно.

Напомним, российские военные в четверг, 18 июня, атаковали Днепр. Было известно о попадании по частному предприятию. Сообщалось о четырех раненых.

Кроме того, в эту ночь оккупанты более 10 раз ударили по пяти районам Днепропетровской области, применив артиллерию, ударные беспилотники и авиабомбу.