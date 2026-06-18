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Из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры временно остаются без электроснабжения часть потребителей в пяти регионах

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

Речь идет о Донецкой, Запорожской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях.

"Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение всем абонентам. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно", – говорится в сообщении.

Кроме того, из-за непогоды без света остаются 22 населенных пункта на Днепропетровщине. Ремонтные бригады работают над восстановлением.

Отмечается, что применение ограничений на электроэнергию 18 июня не прогнозируется. Потребителей просят по возможности перенести активное энергопотребление на дневное время – с 10:00 до 16:00. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Напомним, в ночь на 18 июня РФ атаковала Украину 7 баллистическими ракетами Искандер-М/С-400 и 239 ударными БПЛА. Зафиксированы попадания баллистики и дронов на 9 локациях.