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18 червня 2026, 13:30

Російський удар по Дніпру: одна людина загинула, дев'ятеро поранених

18 червня 2026, 13:30
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Внаслідок російського удару по Дніпру загинула одна людина, кількість поранених зросла до дев'яти

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

За його словами, вранці російські війська завдали ударів по місту, унаслідок чого загинув чоловік.

"Дев’ятеро людей дістали поранення. Такі наслідки ударів, яких росіяни завдали по Дніпру сьогодні вранці", – зазначив він.

Ганжа додав, що восьмеро постраждалих перебувають у лікарнях, їхній стан оцінюється як середньої тяжкості. Ще одна людина проходитиме лікування амбулаторно.

Нагадаємо, російські військові у четвер, 18 червня, атакували Дніпро. Було відомо про влучання по приватному підприємству. Повідомлялося про чотирьох поранених.

Окрім того, цієї ночі оккупанти понад 10 разів ударили по п'яти районах Дніпропетровської області, застосувавши артилерію, ударні безпілотники та авіабомбу.

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