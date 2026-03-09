Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 9 марта РФ атаковала Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М", а также 197 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 120 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 161 вражеский беспилотник на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание двух ракет и 36 ударных БПЛА на 8 локациях, а также падение обломков сбитой цели на одной локации.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Напомним, ночью 9 марта россияне атаковали беспилотниками два района Днепропетровщины. Повреждены инфраструктура и предприятие.