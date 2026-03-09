08:57  09 марта
09 марта 2026, 09:43

Враг продвинулся вблизи Гуляйполя на Запорожье, – DeepState

09 марта 2026, 09:43
Читайте також українською мовою
Карта: deepstatemap.live
Читайте також
українською мовою

Аналитики фиксируют продвижение российских захватчиков на Гуляйпольском направлении

Соответствующие изменения зафиксированы на обновленной карте боевых действий, обнародованной аналитиками 9 марта, передает RegioNews.

"Враг продвинулся вблизи Гуляйполя (административный центр Гуляйпольской городской громады в Пологовском районе Запорожской области)", – говорится в сообщении.

Россияне продвинулись вблизи Гуляйполя в Запорожье
Ситуация на Гуляйпольском направлении. Карта: deepstatemap.live

Ранее сообщалось, что подразделения ГУР во взаимодействии с Силами обороны Украины остановили наступление армии РФ на Запорожье в своей полосе ответственности.

война фронт оккупанты российская армия Запорожское направление Гуляйполе
