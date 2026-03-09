Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...

Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе

02 марта 2026

Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине

Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...