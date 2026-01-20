Обыски у Филатова: силовики пришли в мэрию Днепра во время ликвидации последствий ночного удара

Фото: из открытых источников

Об этом пишет "Відомо" со ссылкой на мэра Бориса Филатова, передает RegioNews.

По его словам, следственные действия касались якобы нарушений при захоронении отходов на городской свалке.

Филатов отметил, что в условиях ликвидации последствий обстрела ему приходится одновременно координировать работу коммунальных служб, газовых и тепловых предприятий, а также консультироваться с юристами и экологами.

"Сейчас среди звонков от коммунальщиков, газовиков и тепловиков мне нужно еще заслушивать юристов и экологов. Можно было прийти с обыском не сегодня утром, а хотя бы завтра?" – написал мэр.

В публичном обращении к государственному руководству Филатов призвал прекратить действия отдельных силовых структур, которые, по его мнению, подрывают стабильность и эффективность работы местных властей.

Напомним, в ночь на 20 января российская армия нанесла удар по Днепру и области. В результате вражеской атаки возник пожар. Повреждено предприятие, разбитые окна в рядом расположенных зданиях. Также повреждены многоэтажка, инфраструктура, 5 автомобилей.