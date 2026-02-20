Днепр потратит миллионы на коммунальную газету "Наш город"

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Днепре на печать периодического коммунального издания "Наш город" планируют потратить 2 408 970 грн

Об этом сообщает Телеканал D1, передает RegioNews.

За эти средства победитель тендера должен организовать печать 14750 комплектов газет и ежемесячную доставку жителям города.

С марта по декабрь 2026 года ежемесячно днепряне будут получать 1 475 комплектов газет, которые будут доставлять по почте в день выхода издания из печати.

От исполнителя тендера требуется гарантийное письмо о возможности напечатания указанного тиража без полиграфического брака.

Между тем, днепряне отмечают, что это, вероятно, единственный обоснованный расход в блекаут и войну: когда на улице солнечно, а электроэнергии нет, можно сесть под окном и почитать газету. А тех, кто имеет печное отопление, она обогреет.

