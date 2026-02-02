10:16  02 февраля
Смерть за рулем в Ужгороде: мужчина снес несколько автомобилей и влетел в аптеку
08:56  02 февраля
В Херсонской области военные РФ с психическими расстройствами обучают детей – ЦНС
08:26  02 февраля
Смертельный пожар на Житомирщине: погиб годовалый ребенок
UA | RU
UA | RU
02 февраля 2026, 06:58

Россия ударила по автобусу с шахтерами на Днепропетровщине: 12 погибших и 16 раненых

02 февраля 2026, 06:58
Читайте також українською мовою
Фото: Прокуратура Украины
Читайте також
українською мовою

Днем 1 февраля около 15:45, российские войска нанесли удар беспилотниками по Павлоградскому району Днепропетровской области

Об этом сообщила Днепропетровская областная прокуратура, передает RegioNews.

Вражеская атака произошла вблизи служебного автобуса, которым работники шахты возвращались домой после завершения рабочей смены.

По состоянию на утро 2 февраля известно о 12 погибших. Число раненых возросло до 16 человек. В больнице остаются 14 пострадавших, из них 7 в тяжелом состоянии, сообщил глава Днепропетровской ОВ Александр Ганжа.

Советник министра обороны Украины по технологическим направлениям Сергей "Флэш" Бескрестнов рассказал, что автобус с шахтерами был атакован находившимися на онлайн-управлении беспилотниками типа "Шахед".

"Группа "Шахедов" на онлайн-управлении через радиомодемы MESH пролетала вдоль дороги. Пилот первого "Шахеда" увидел автобус внизу и решил его атаковать. Первый удар произошел рядом с автобусом – водитель под действием взрывной волны потерял управление и врезался в один из них". направил беспилотник прямо в мирных граждан", – сказал Бескрестнов.

По его словам, операторы беспилотников находились на территории России, четко видели и осознавали, что атакуют гражданскую цель, и приняли сознательное решение нанести удар.

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту совершения военного преступления по ст. 438 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 27 января около 16:30 российский беспилотник ударил по поезду Чоп-Барвинково на перегоне в Изюмском районе Харьковской области. В результате атаки загорелся огонь в вагоне и электровозе. Погибли 5 пассажиров.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война автобус террористы погибшие Днепропетровская область атака российская армия дроны
Россияне атаковали жилищный сектор на Харьковщине: загорелся дом
01 февраля 2026, 16:55
Россияне нанесли повторный удар по Запорожью: среди пострадавших четырехлетний ребенок
01 февраля 2026, 15:20
Россияне ударили по роддому в Запорожье: среди пострадавших женщины, которые были на осмотре
01 февраля 2026, 12:45
Все новости »
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
Пожары, разрушения и пострадавшие: последствия ночной атаки БпЛА на Черкасщину
02 февраля 2026, 11:39
Хотел удивить девушку: мужчина запустил салют в центре столицы
02 февраля 2026, 11:20
В Одессе пьяный посетитель ресторана устроил стрельбу из-за отказа официантки принести наркотики
02 февраля 2026, 11:15
Российский дрон атаковал легковушку в Запорожье: двое раненых
02 февраля 2026, 10:56
Морозы на Ровенщине: один человек погиб, двое пострадали
02 февраля 2026, 10:55
Почти 200 домов в Киеве до сих пор остаются без отопления
02 февраля 2026, 10:38
СБУ задержала российскую агентку, которая наводила удары в Сумскую область
02 февраля 2026, 10:20
Смерть за рулем в Ужгороде: мужчина снес несколько автомобилей и влетел в аптеку
02 февраля 2026, 10:16
Россияне ударили беспилотником по тепловозу в Запорожской области
02 февраля 2026, 09:56
РФ атаковала Украину баллистикой и 171 дроном: есть попадание на 8 локациях
02 февраля 2026, 09:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Все публикации »
Алексей Гончаренко
Остап Дроздов
Юрий Касьянов
Все блоги »