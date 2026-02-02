Россия ударила по автобусу с шахтерами на Днепропетровщине: 12 погибших и 16 раненых

Фото: Прокуратура Украины

Об этом сообщила Днепропетровская областная прокуратура, передает RegioNews.

Вражеская атака произошла вблизи служебного автобуса, которым работники шахты возвращались домой после завершения рабочей смены.

По состоянию на утро 2 февраля известно о 12 погибших. Число раненых возросло до 16 человек. В больнице остаются 14 пострадавших, из них 7 в тяжелом состоянии, сообщил глава Днепропетровской ОВ Александр Ганжа.

Советник министра обороны Украины по технологическим направлениям Сергей "Флэш" Бескрестнов рассказал, что автобус с шахтерами был атакован находившимися на онлайн-управлении беспилотниками типа "Шахед".

"Группа "Шахедов" на онлайн-управлении через радиомодемы MESH пролетала вдоль дороги. Пилот первого "Шахеда" увидел автобус внизу и решил его атаковать. Первый удар произошел рядом с автобусом – водитель под действием взрывной волны потерял управление и врезался в один из них". направил беспилотник прямо в мирных граждан", – сказал Бескрестнов.

По его словам, операторы беспилотников находились на территории России, четко видели и осознавали, что атакуют гражданскую цель, и приняли сознательное решение нанести удар.

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту совершения военного преступления по ст. 438 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 27 января около 16:30 российский беспилотник ударил по поезду Чоп-Барвинково на перегоне в Изюмском районе Харьковской области. В результате атаки загорелся огонь в вагоне и электровозе. Погибли 5 пассажиров.