"Никакой военной цели" – МИД об ударе РФ по автобусу шахтеров на Днепропетровщине

Министр иностранных дел Андрей Сибига прокомментировал российский удар по автобусу с шахтерами в Днепропетровской области, в результате которого погибли люди

Об этом говорится в его сообщении в социальной сети X, передает RegioNews.

"Никакой военной цели – только трудолюбивые мужчины, которые возвращались в свои семьи после смены. Действительно ужасно. Россия еще раз доказывает свой статус террористического государства", – подчеркнул Сибига.

Он добавил, что россияне должны предстать перед правосудием за эти преступления.

"Российские убийцы, ответственные за это и другие зверства, должны предстать перед правосудием", – сказал министр.

Напомним, в воскресенье, 1 февраля, в городе Терновка Павлоградского района Днепропетровщины в результате атаки вражеских БПЛА погибли 12 шахтеров, еще 16 пострадали. Советник министра обороны по технологическим направлениям Сергей "Флэш" Бескрестнов сообщил, что автобус с шахтерами атаковали беспилотники типа "Шахед" на онлайн-управлении.