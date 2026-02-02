10:16  02 февраля
Смерть за рулем в Ужгороде: мужчина снес несколько автомобилей и влетел в аптеку
08:56  02 февраля
В Херсонской области военные РФ с психическими расстройствами обучают детей – ЦНС
08:26  02 февраля
Смертельный пожар на Житомирщине: погиб годовалый ребенок
02 февраля 2026, 07:38

"Никакой военной цели" – МИД об ударе РФ по автобусу шахтеров на Днепропетровщине

02 февраля 2026, 07:38
Фото: Прокуратура Украины
Министр иностранных дел Андрей Сибига прокомментировал российский удар по автобусу с шахтерами в Днепропетровской области, в результате которого погибли люди

Об этом говорится в его сообщении в социальной сети X, передает RegioNews.

"Никакой военной цели – только трудолюбивые мужчины, которые возвращались в свои семьи после смены. Действительно ужасно. Россия еще раз доказывает свой статус террористического государства", – подчеркнул Сибига.

Он добавил, что россияне должны предстать перед правосудием за эти преступления.

"Российские убийцы, ответственные за это и другие зверства, должны предстать перед правосудием", – сказал министр.

Напомним, в воскресенье, 1 февраля, в городе Терновка Павлоградского района Днепропетровщины в результате атаки вражеских БПЛА погибли 12 шахтеров, еще 16 пострадали. Советник министра обороны по технологическим направлениям Сергей "Флэш" Бескрестнов сообщил, что автобус с шахтерами атаковали беспилотники типа "Шахед" на онлайн-управлении.

Россияне за сутки почти 850 раз ударили по Запорожской области: 10 пострадавших
02 февраля 2026, 07:23
Россия атаковала Черкасщину: возникли пожары, по меньшей мере 4 пострадавших
02 февраля 2026, 07:14
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
Пожары, разрушения и пострадавшие: последствия ночной атаки БпЛА на Черкасщину
02 февраля 2026, 11:39
Хотел удивить девушку: мужчина запустил салют в центре столицы
02 февраля 2026, 11:20
В Одессе пьяный посетитель ресторана устроил стрельбу из-за отказа официантки принести наркотики
02 февраля 2026, 11:15
Российский дрон атаковал легковушку в Запорожье: двое раненых
02 февраля 2026, 10:56
Морозы на Ровенщине: один человек погиб, двое пострадали
02 февраля 2026, 10:55
Почти 200 домов в Киеве до сих пор остаются без отопления
02 февраля 2026, 10:38
СБУ задержала российскую агентку, которая наводила удары в Сумскую область
02 февраля 2026, 10:20
Смерть за рулем в Ужгороде: мужчина снес несколько автомобилей и влетел в аптеку
02 февраля 2026, 10:16
Россияне ударили беспилотником по тепловозу в Запорожской области
02 февраля 2026, 09:56
РФ атаковала Украину баллистикой и 171 дроном: есть попадание на 8 локациях
02 февраля 2026, 09:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
