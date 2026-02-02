Россияне за сутки почти 850 раз ударили по Запорожской области: 10 пострадавших
В течение 1 февраля оккупанты нанесли 844 удара по 35 населенным пунктам Запорожской области
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
- войска РФ совершили 14 авиационных ударов по Новоалександровке, Зализничкому, Лесному, Любицкому, Воздвижевке, Риздвянке, Барвиновке, Луговскому, Горькому, Верхней Терсе.
- 2 ракетных удара нанесены по Вольнянску.
- 486 БпЛА разной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Кушугум, Разумовку, Беленькое, Широкое, Веселый Гай, Степногорск, Приморское, Степное, Павловку, Гуляйполе, Зализничное, Щербаки, Малые Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Дорожнянку, Варваровку, Зеленое, Сладкое, Доброполье, Староукраинку.
- 4 обстрела из РСЗО нанесены по Гуляйполю и Зеленому.
- 338 артиллерийских ударов нанесены по территории Степногорска, Приморского, Степного, Павловки, Гуляйполя, Зализничного, Щербаков, Малых Щербаков, Новоданиловки, Новоандреевки, Малой Токмачки, Чаривного, Белогорья, Дорожнянки, Варваровки, Варваровки, Зеленовка.
В результате вражеских атак на Запорожье, Запорожский и Пологовский районы получили ранения 10 человек.
В полицию поступило 122 сообщения о повреждении жилья и объектов инфраструктуры.
Напомним, днем 1 февраля россияне нанесли удар по Запорожью. Целью врага стал роддом. Среди пострадавших – женщины, находившиеся на осмотре.
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
Пожары, разрушения и пострадавшие: последствия ночной атаки БпЛА на Черкасщину
02 февраля 2026, 11:39Хотел удивить девушку: мужчина запустил салют в центре столицы
02 февраля 2026, 11:20В Одессе пьяный посетитель ресторана устроил стрельбу из-за отказа официантки принести наркотики
02 февраля 2026, 11:15Российский дрон атаковал легковушку в Запорожье: двое раненых
02 февраля 2026, 10:56Морозы на Ровенщине: один человек погиб, двое пострадали
02 февраля 2026, 10:55Почти 200 домов в Киеве до сих пор остаются без отопления
02 февраля 2026, 10:38СБУ задержала российскую агентку, которая наводила удары в Сумскую область
02 февраля 2026, 10:20Смерть за рулем в Ужгороде: мужчина снес несколько автомобилей и влетел в аптеку
02 февраля 2026, 10:16Россияне ударили беспилотником по тепловозу в Запорожской области
02 февраля 2026, 09:56РФ атаковала Украину баллистикой и 171 дроном: есть попадание на 8 локациях
02 февраля 2026, 09:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе