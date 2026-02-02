На Днепропетровщине в результате пожара погибли два человека

Фото: ГСЧС

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

На улице Шияна горел частный дом: огонь охватил крышу и домашнее имущество. Общая площадь пожара составила 45 кв.м.

Во время ликвидации пожара чрезвычайники обнаружили двух погибших мужчин в возрасте 41 и 37 лет.

Пожар ликвидировали, его причина устанавливается.

Напомним, ночью 23 января на Житомирщине в пожаре погибла женщина и двое маленьких детей. Еще одного двухлетнего ребенка успели спасти.