Удар дронов РФ по пассажирскому поезду в Харьковской области: пятеро погибших

Фото: Прокуратура Украины

Из-за российского удара по пассажирскому поезду "Чоп – Харьков – Барвенково" пять человек погибли, есть пострадавшие

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, передат RegioNews.

По данным следствия, недалеко от села Языково, принадлежащего к Барвинковской общине Изюмского района, российские войска нанесли три удара. Два из них зафиксированы вблизи поезда, а один попал в вагон, что повлекло за собой пожар.

В тот момент в поезде находились более 155 пассажиров, из которых в пострадавшем вагоне находились 18 человек.

По состоянию на данный момент известно о пяти погибших и двух раненых. Еще четырех пассажиров ищут спасатели.

Выявлены фрагменты тел, идентификация погибших возможна только после проведения ДНК-экспертиза.

По предварительным данным, РФ применила три ударных беспилотника, вероятно типа "Герань-2".

На атаку отреагировал президент Владимир Зеленский. По его словам, Россия должна отвечать за то, что она делает.

"Россияне значительно увеличили возможности убивать, возможности терроризировать. Они вкладываются в прогресс террора. И наше дело – и это то, что должно объединить всех нормальных людей мира – обеспечить прогресс защиты жизни. Это возможно благодаря давлению на Россию", – подчеркнул он.

Напомним, 27 января около 16:30 российский беспилотник ударил по поезду Чоп-Барвинково на перегоне в Изюмском районе Харьковской области. В результате атаки загорелся огонь в вагоне и электровозе.