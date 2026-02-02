Фото: полиция

Пока Терновка приходила в себя от пережитого, ночью 2 февраля агрессор снова атаковал город БпЛА

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В результате вражеской атаки занялись админздание и пристройка к нему.

"В трауре сегодняшнее утро встречает Терновка и вместе с ней – вся Днепропетровщина. Склоняем головы в память о погибших из-за вражеской атаки на автобус с работниками предприятия, которую совершил агрессор накануне. Светлая память тем, чьи жизни оборвали российские изверги. Самые искренние соболезнования тем, кто потерял родных", – говорится в сообщении главы ОВА.

Кроме того, ночью россияне ударили беспилотниками по Васильковской громаде Синельниковского района. Повреждены два частных дома и хозяйственное сооружение.

По Никопольщине российская армия била артиллерией, FPV-дронами и РСЗО "Град". От атак страдали Никополь, Марганецкая и Покровская громады. Повреждено предприятие, линия электропередач. Обследование территории продолжается.

Напомним, 1 февраля в городе Терновка Павлоградского района Днепропетровщины в результате атаки вражеских БПЛА погибли 12 шахтеров, еще 16 пострадали. Автобус с шахтерами атаковали беспилотники типа "Шахед" на онлайн-управлении.