18:45  27 января
В Украину идет потепление до +14 градусов
17:54  27 января
Появились новые подробности расстрела полицейских в Черкасской области
17:25  27 января
Россияне атаковали пассажирский поезд в Харьковской области
27 января 2026, 19:29

В Харьковской области вражеский дрон атаковал поезд Чоп-Барвинково: двое пострадавших в больнице

27 января 2026, 19:29
Фото: Национальная полиция Украины
Читайте також
Поезд Чоп-Барвинково попал под удар вражеского дрона, пассажиры получили медицинскую помощь

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

27 января около 16:30 российский беспилотник ударил по поезду Чоп-Барвинково на перегоне в Изюмском районе Харьковской области. В результате атаки загорелся огонь в вагоне и электровозе.

По состоянию на 19:00 за медицинской помощью обратились два пассажира, их доставили в больницу. На место происшествия прибыли полицейские, спасатели и медики. Также для перевозки других пассажиров были направлены автобусы.

По факту атаки начато уголовное производство по статьям, касающимся военных преступлений. Все профильные службы продолжают оказывать помощь гражданам и обеспечивать безопасность на месте.

Ранее, 26 января российские военные атаковали Харьков. Тогда пострадали объекты энергетической инфраструктуры и школа.

