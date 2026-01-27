Фото: Национальная полиция Украины

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

27 января около 16:30 российский беспилотник ударил по поезду Чоп-Барвинково на перегоне в Изюмском районе Харьковской области. В результате атаки загорелся огонь в вагоне и электровозе.

По состоянию на 19:00 за медицинской помощью обратились два пассажира, их доставили в больницу. На место происшествия прибыли полицейские, спасатели и медики. Также для перевозки других пассажиров были направлены автобусы.

По факту атаки начато уголовное производство по статьям, касающимся военных преступлений. Все профильные службы продолжают оказывать помощь гражданам и обеспечивать безопасность на месте.

Ранее, 26 января российские военные атаковали Харьков. Тогда пострадали объекты энергетической инфраструктуры и школа.