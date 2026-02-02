10:16  02 февраля
Смерть за рулем в Ужгороде: мужчина снес несколько автомобилей и влетел в аптеку
В Херсонской области военные РФ с психическими расстройствами обучают детей – ЦНС
Смертельный пожар на Житомирщине: погиб годовалый ребенок
02 февраля 2026, 07:35

Захватчики за сутки ударили по 27 населенным пунктам Херсонщины: есть пострадавшие

02 февраля 2026, 07:35
Фото: полиция
За прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились 27 населенных пунктов Херсонской области

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Российские военные били по социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили 6 многоэтажек и 3 частных дома.

Также оккупанты повредили сотовую башню, магазин, автобус и частные гараж и автомобили.

Из-за российских ударов получили ранения три человека.

Напомним, в течение 1 февраля оккупанты нанесли 844 удара по 35 населенным пунктам Запорожской области. Получили ранения 10 человек.

Херсонская область война обстрелы пострадавшие повреждения
