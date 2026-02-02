Росія вдарила по автобусу з шахтарями на Дніпропетровщині: 12 загиблих та 16 поранених

Фото: Прокуратура України

Про це повідомила Дніпропетровська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Ворожа атака сталася поблизу службового автобуса, яким працівники шахти поверталися додому після завершення робочої зміни.

Станом на ранок 2 лютого відомо про 12 загиблих. Кількість поранених зросла до 16 осіб. У лікарні залишаються 14 постраждалих, з них 7 у тяжкому стані, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Радник міністра оборони України з технологічних напрямків Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів, що автобус із шахтарями був атакований безпілотниками типу "Шахед", які перебували на онлайн-управлінні.

"Група "Шахедів"на онлайн-управлінні через радіомодеми MESH пролітала вздовж дороги. Пілот першого "Шахеда" побачив автобус унизу та вирішив його атакувати. Перший удар стався поруч із автобусом – водій під дією вибухової хвилі втратив керування та врізався в паркан. Люди почали залишати автобус і допомагати одне одному. У цей час оператор другого "Шахеда" побачив людей і направив безпілотник прямо в мирних громадян", – сказав Бескрестнов.

За його словами, оператори безпілотників перебували на території росії, чітко бачили та усвідомлювали, що атакують цивільну ціль, і прийняли свідоме рішення завдати удару.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом вчинення воєнного злочину за ст. 438 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 27 січня близько 16:30 російський безпілотник вдарив по потягу Чоп-Барвінкове на перегоні в Ізюмському районі Харківської області. Внаслідок атаки зайнявся вогонь у вагоні та електровозі. Загинуло 5 пасажирів.