На Дніпропетровщині жінка підклала вибухівку під авто військового

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області визнав жінку винною у замаху на терористичний акт і незаконному носінні вибухового пристрою. Стало відомо, яке покарання вона отримала

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Влітку минулого року жителька Дніпропетровщини в Telegram отримала пропозицію вчинити теракт і заробити цим грошей. Вона провела візуальну розвідку і знайшла автомобіль, який мав ознаки використання Силами оборони України: зелений (захисний) колір кузова, іноземний номерний знак тощо. Відомо, що цим автомобілем користувався офіцер військової частини.

За вказівкамми куратора жінка забрала зі схованки вибуховий пристрій і заклала його під автомобіль військовослужбовця. Поряд вона встановила мобільний телефон, щоб куратор міг спостерігати за вибухом. На щастя, вибух не відбувся.

Жінка визнала провину та уклала угоду зі слідством. Вона отримала покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.

