17:33  31 січня
На Житомирщині конфлікт між працівниками ТЦК та людьми закінчився стріляниною
13:52  31 січня
Пів Одеси залишилось без світла через аварію
09:03  31 січня
Депутат із Закарпаття "набрехав" у декларації на 14 млн грн
01 лютого 2026, 11:20

На Дніпропетровщині жінка підклала вибухівку під авто військового

01 лютого 2026, 11:20
Фото з відкритих джерел
Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області визнав жінку винною у замаху на терористичний акт і незаконному носінні вибухового пристрою. Стало відомо, яке покарання вона отримала

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Влітку минулого року жителька Дніпропетровщини в Telegram отримала пропозицію вчинити теракт і заробити цим грошей. Вона провела візуальну розвідку і знайшла автомобіль, який мав ознаки використання Силами оборони України: зелений (захисний) колір кузова, іноземний номерний знак тощо. Відомо, що цим автомобілем користувався офіцер військової частини.

За вказівкамми куратора жінка забрала зі схованки вибуховий пристрій і заклала його під автомобіль військовослужбовця. Поряд вона встановила мобільний телефон, щоб куратор міг спостерігати за вибухом. На щастя, вибух не відбувся.

Жінка визнала провину та уклала угоду зі слідством. Вона отримала покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше затримали жителя Запоріжжя, який заробляв на життя підпалами для росіян. Таку "роботу" він знайшов в інтернеті. На замовлення РФ він підпалював авто військових та вчиняв підпали за залізниці.

