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В Запорожье задержали мужчину, который оказался агентом РФ. Россияне завербовали его через интернет

Об этом сообщает Полиция Запорожской области, передает RegioNews.

В Запорожье был задержан завербованный спецслужбами российский агент. По заказу россиян мужчина поджигал авто военных и совершал поджоги по железной дороге. Сейчас он уже находится под стражей.

Предателем оказался 38-летний мужчина. Россияне нашли его через мессенджер и предложили "работу". От кураторов он получал четкие инструкции. В частности, о том, как самостоятельно произвести зажигательное устройство. Теперь мужчине грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ задержала 7 подростков из-за диверсии на железной дороге. Это дети от 12 до 16 лет. Все они были завербованы через соцсети российскими спецслужбами, обещавшими "легкие деньги".