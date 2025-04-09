12:39  09 апреля
Суды отменяют 90% штрафов от ТЦК
15:29  09 апреля
С оккупированных территорий вернули еще шестерых детей, – ОП
15:57  09 апреля
Завтра в Украине ожидаются заморозки, снег и метели
UA | RU
UA | RU
09 апреля 2025, 17:45

Житель Запорожья "зарабатывал" на жизнь поджогами для россиян

09 апреля 2025, 17:45
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Запорожье задержали мужчину, который оказался агентом РФ. Россияне завербовали его через интернет

Об этом сообщает Полиция Запорожской области, передает RegioNews.

В Запорожье был задержан завербованный спецслужбами российский агент. По заказу россиян мужчина поджигал авто военных и совершал поджоги по железной дороге. Сейчас он уже находится под стражей.

Предателем оказался 38-летний мужчина. Россияне нашли его через мессенджер и предложили "работу". От кураторов он получал четкие инструкции. В частности, о том, как самостоятельно произвести зажигательное устройство. Теперь мужчине грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ задержала 7 подростков из-за диверсии на железной дороге. Это дети от 12 до 16 лет. Все они были завербованы через соцсети российскими спецслужбами, обещавшими "легкие деньги".

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
агент рф
Мобилизировался и отчитывался россиянам: СБУ разоблачила "крота" в ВСУ
09 апреля 2025, 16:15
Готовили теракты против местных депутатов: в Хмельницкой области задержали агентов ФСБ
09 апреля 2025, 11:27
Застрелил военного и планировал убийство Синегубова: злоумышленник предстанет перед судом
08 апреля 2025, 12:57
Все новости »
09 апреля 2025
"Дети врагов народа". Почему обстрел Кривого Рога вызвал такую неожиданную реакцию
Украинское общество, разделившись на части и враждуя между собой, докатилось до российских антигуманистических нарративов. Почему военный позволяет себе столь резкие заявления в адрес не просто своих ...
09 апреля 2025
Путь одинокой матери: как живут женщины, потерявшие мужа на войне
До полномасштабной войны статус одинокой мамы имели почти 120 тыс. украинок. Но сегодня этот показатель, к большому сожалению, постоянно увеличивается. Растить в одиночку детей — задача крайне непрост...
04 апреля 2025
Выборы в Украине: когда могут состояться и кому они нужны
Тема новых выборов президента и Верховной Рады Украины так или иначе остается в повестке дня, особенно ввиду возможного перемирия или вообще остановки войны. Когда именно состоятся эти выборы и кому в...
03 апреля 2025
Перемирие к Пасхе: воплотится ли эта идея в жизнь и чего ждать Украине
Дональд Трамп продолжает свою миротворческую деятельность, постепенно закапывая и свою репутацию и свои гипотетические шансы на Нобелевскую премию мира. Но, как это ни парадоксально, «пасхальное перем...
В Харьковской области полицейские разоблачили очередную коллаборантку, которая работала на оккупационные власти
09 апреля 2025, 18:40
В Тернопольской области россияне пытались завербовать 14-летнего школьника
09 апреля 2025, 18:27
На Черниговщине российский дрон атаковал детскую площадку
09 апреля 2025, 18:10
В Кировоградской области более 120 школ перешли на дистанционное или смешанное обучение
09 апреля 2025, 18:08
Жительница Харькова проведет годы за решеткой из-за наркотиков
09 апреля 2025, 17:55
В Донецкой ОВА рассказали, сколько жителей пока остается в Покровске
09 апреля 2025, 17:38
"Дети врагов народа". Почему обстрел Кривого Рога вызвал такую неожиданную реакцию
09 апреля 2025, 17:36
К использованию в ВСУ допустили эвакуационный бронемобиль "Джура-ЭВАК"
09 апреля 2025, 17:02
Три общины на Днепропетровщине будут без воды
09 апреля 2025, 16:43
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Дети врагов народа". Почему обстрел Кривого Рога вызвал такую неожиданную реакцию
Путь одинокой матери: как живут женщины, потерявшие мужа на войне
Все публикации »
Юрий Бутусов
Александр Коваленко
Игорь Луценко
Все блоги »