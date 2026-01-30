Фото: голова Дніпропетровської ОВА

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

У Дніпропетровській області станом на вечір 30 січня зафіксовані нові наслідки обстрілів з боку російських військ. Під ударами опинилися кілька громад регіону. Атаки здійснювали із застосуванням безпілотників та ствольної артилерії. На місцях працюють екстрені служби та представники місцевої влади.

Наслідки обстрілу на Дніпропетровщині

У Синельниковому місто знову атакували дронами. Внаслідок ударів постраждали двоє чоловіків. Обох доставили до лікарні. Один із поранених перебуває у важкому стані та отримує необхідну медичну допомогу. Через обстріл виникла пожежа у приватному житловому будинку. Вогонь ліквідували рятувальники. Також зафіксовані пошкодження на території одного з транспортних підприємств. Фахівці обстежують об’єкти та встановлюють масштаби руйнувань.

Пошкоджені житлові будинки та інфраструктура

Нікопольський район протягом дня зазнав ударів FPV-дронами та артилерійськими снарядами. Вогонь відкривали по самому Нікополю, а також по Марганецькій, Покровській і Мирівській громадах. Унаслідок атак пошкоджено приватний житловий будинок та господарську споруду. Крім того, зазнала руйнувань лінія електропередач. Енергетики працюють над відновленням електропостачання для мешканців.

Правоохоронці та профільні служби документують наслідки обстрілів. Влада уточнює інформацію щодо пошкоджень і можливих додаткових постраждалих.

