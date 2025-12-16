15:16  16 грудня
16 грудня 2025, 19:22

У Кривому Розі 21-річний син підпалив автомобіль матері після конфлікту – поліція розкрила деталі

16 грудня 2025, 19:22
Фото: пресслужба поліції
Криворізькі правоохоронці оголосили підозру 21-річному місцевому жителю, якого вважають причетним до підпалу автомобіля, що належав його матері

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

За даними слідства, між родичами виник побутовий конфлікт, після якого молодик навмисно пошкодив транспортний засіб.

Подія сталася вранці 4 грудня біля приватного домоволодіння потерпілої. Жінка звернулася до поліції із повідомленням про загоряння автомобіля. На місце виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції № 9 Криворізького районного управління поліції. Правоохоронці зафіксували сліди підпалу та зібрали первинні докази.

У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що до інциденту може бути причетний син власниці авто. За версією слідства, він облив машину горючою рідиною та підпалив її. Підозрюваного затримали у процесуальному порядку відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили чоловікові про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу.

Нагадаємо, у Запоріжжі викрили чоловіка, який співпрацював із російськими спецслужбами та отримував винагороду за шкоду українській інфраструктурі. Він здійснював підпали автомобілів, передавав дані про дислокацію підрозділів ЗСУ та заробляв на цьому по 500-700 доларів за завдання.

12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
