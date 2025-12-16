У Кривому Розі 21-річний син підпалив автомобіль матері після конфлікту – поліція розкрила деталі

Фото: пресслужба поліції

Криворізькі правоохоронці оголосили підозру 21-річному місцевому жителю, якого вважають причетним до підпалу автомобіля, що належав його матері

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

За даними слідства, між родичами виник побутовий конфлікт, після якого молодик навмисно пошкодив транспортний засіб.

Подія сталася вранці 4 грудня біля приватного домоволодіння потерпілої. Жінка звернулася до поліції із повідомленням про загоряння автомобіля. На місце виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції № 9 Криворізького районного управління поліції. Правоохоронці зафіксували сліди підпалу та зібрали первинні докази.

У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що до інциденту може бути причетний син власниці авто. За версією слідства, він облив машину горючою рідиною та підпалив її. Підозрюваного затримали у процесуальному порядку відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили чоловікові про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу.

