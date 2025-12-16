15:16  16 грудня
В Одесі російський дрон влетів у багатоповерхівку, уламки впали біля школи
14:55  16 грудня
Стало відомо, коли відновить роботу Херсонська ТЕЦ
14:35  16 грудня
Зеленський пояснив, навіщо він їздив у Куп’янськ
UA | RU
UA | RU
16 грудня 2025, 18:44

Агресор атакував Нікопольщину на Дніпропетровщині: що відомо про наслідки

16 грудня 2025, 18:44
Читайте также на русском языке
Фото: Дніпропетровська ОВА
Читайте также
на русском языке

Нікопольщина зазнала нових атак, ворог застосував FPV-дрони та артилерію, проте без жертв серед цивільного населення

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

Протягом дня Нікопольщина зазнала нових атак з боку російських сил. Основним засобом ураження ворог використав FPV-дрони, а кілька разів цілеспрямовано обстріляв райони артилерією. Під ударами опинилися Нікополь, Покровська, Червоногригорівська, Марганецька та Мирівська громади.

FPV-дрони та артилерія пошкодили будівлі та підприємства

Внаслідок обстрілів пошкоджено низку об’єктів інфраструктури, промислове підприємство, автозаправну станцію, два приватні будинки, господарські споруди, а також недіючий будинок та автомобіль. У Грушівській громаді на Криворіжжі FPV-дрони також нанесли точкові удари.

За попередньою інформацією, обійшлося без загиблих та постраждалих серед цивільного населення. Правоохоронці та місцева влада працюють над оцінкою завданих збитків та координацією відновлювальних робіт.

Місцеві жителі закликають дотримуватися правил безпеки та повідомляти про підозрілі об’єкти або літальні апарати, що можуть становити загрозу.

Раніше повідомлялося, вночі 16 грудня російські війська завдали масованого удару по Одещині десятками ударних безпілотників, влучивши в цивільну інфраструктуру регіону.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дніпропетровська область Нікопольщина обстріли артилерія пошкодження жертва
На Дніпропетровщині 38-річна жінка оформлювала онлайн-кредити на батьків без їхнього відома
16 грудня 2025, 18:23
Смертельна ДТП на Дніпропетровщині: справу щодо військового передали до суду
16 грудня 2025, 13:19
На Харківщині через удар БпЛА спалахнула пожежа в будинку культури
16 грудня 2025, 12:58
Всі новини »
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
У Кривому Розі 21-річний син підпалив автомобіль матері після конфлікту – поліція розкрила деталі
16 грудня 2025, 19:22
Мирна угода може бути укладена навесні 2026 року – у березні або квітні
16 грудня 2025, 18:58
15 років ув’язнення отримав колишній президент Віктор Янукович – вирок набрав законної сили
16 грудня 2025, 18:34
На Дніпропетровщині 38-річна жінка оформлювала онлайн-кредити на батьків без їхнього відома
16 грудня 2025, 18:23
В Україні скоротять планові відключення для населення та промисловості, – Свириденко
16 грудня 2025, 18:05
У Києві та інших містах: Нацполіція викрила мережу call-центрів, які вкрали в громадян ЄС понад 50 мільйонів
16 грудня 2025, 17:45
У мережі показали умови роботи енергетиків в одному із прифронтових регіонів
16 грудня 2025, 17:42
На Закарпатті правоохоронці затримали 4 осіб, які незаконно переправляли чоловіків до Словаччини
16 грудня 2025, 17:34
На Київщині в пожежі загинула людина
16 грудня 2025, 17:25
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Сергій Фурса
Всі блоги »