Фото: Дніпропетровська ОВА

Нікопольщина зазнала нових атак, ворог застосував FPV-дрони та артилерію, проте без жертв серед цивільного населення

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

Протягом дня Нікопольщина зазнала нових атак з боку російських сил. Основним засобом ураження ворог використав FPV-дрони, а кілька разів цілеспрямовано обстріляв райони артилерією. Під ударами опинилися Нікополь, Покровська, Червоногригорівська, Марганецька та Мирівська громади.

FPV-дрони та артилерія пошкодили будівлі та підприємства

Внаслідок обстрілів пошкоджено низку об’єктів інфраструктури, промислове підприємство, автозаправну станцію, два приватні будинки, господарські споруди, а також недіючий будинок та автомобіль. У Грушівській громаді на Криворіжжі FPV-дрони також нанесли точкові удари.

За попередньою інформацією, обійшлося без загиблих та постраждалих серед цивільного населення. Правоохоронці та місцева влада працюють над оцінкою завданих збитків та координацією відновлювальних робіт.

Місцеві жителі закликають дотримуватися правил безпеки та повідомляти про підозрілі об’єкти або літальні апарати, що можуть становити загрозу.

