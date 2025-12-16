Фото: ілюстративне

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

У Царичанці 38-річну жінку підозрюють у шахрайстві із використанням персональних даних своїх батьків. За інформацією поліції Дніпропетровської області, вона протягом жовтня 2023 – січня 2024 років оформлювала онлайн-кредити на їхні імена без їхнього відома.

З’ясовано, що підозрювана фотографувала паспорти, ідентифікаційні коди та банківські картки батьків, зберігала цю конфіденційну інформацію у власному телефоні і використовувала її для подання заявок на кредит у небанківських фінансових установах. Після отримання коштів на рахунки родичів жінка перераховувала гроші на власну картку та розпоряджалася ними на власний розсуд.

За даними слідства, дії підозрюваної кваліфікують за кількома статтями Кримінального кодексу України: незаконне збирання, зберігання та використання персональних даних (ч. 1 та ч. 2 ст. 182), несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем (ч. 1 та ч. 2 ст. 361) та шахрайство з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 4 ст. 190).

Поліція повідомила, що досудове розслідування триває.

