16 грудня 2025, 18:23

На Дніпропетровщині 38-річна жінка оформлювала онлайн-кредити на батьків без їхнього відома

16 грудня 2025, 18:23
Фото: ілюстративне
Жителька Царичанки підозрюється у шахрайстві з онлайн-кредитами на імена власних батьків

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

У Царичанці 38-річну жінку підозрюють у шахрайстві із використанням персональних даних своїх батьків. За інформацією поліції Дніпропетровської області, вона протягом жовтня 2023 – січня 2024 років оформлювала онлайн-кредити на їхні імена без їхнього відома.

З’ясовано, що підозрювана фотографувала паспорти, ідентифікаційні коди та банківські картки батьків, зберігала цю конфіденційну інформацію у власному телефоні і використовувала її для подання заявок на кредит у небанківських фінансових установах. Після отримання коштів на рахунки родичів жінка перераховувала гроші на власну картку та розпоряджалася ними на власний розсуд.

За даними слідства, дії підозрюваної кваліфікують за кількома статтями Кримінального кодексу України: незаконне збирання, зберігання та використання персональних даних (ч. 1 та ч. 2 ст. 182), несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем (ч. 1 та ч. 2 ст. 361) та шахрайство з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 4 ст. 190).

Поліція повідомила, що досудове розслідування триває.

Раніше повідомлялося, на Буковині шляхом серії шахрайських дзвінків від псевдоблагодійників та фальшивих медпрацівників у місцевих жителів виманили понад 200 тисяч гривень – аферисти отримували конфіденційні дані під приводом "грошової допомоги" чи "врятування родичів від відповідальності".

