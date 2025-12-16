Россияне повредили инфраструктуру, предприятие и АЗС на Днепропетровщине
До ночи и утром 16 декабря российские захватчики продолжали атаковать Никопольщину, били артиллерией и беспилотниками
Об этом сообщил и.о. начальника Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.
От вражеских ударов страдали Никополь, Мировская, Марганецкая, Покровская, Красногригорьевская громады.
В результате обстрелов повреждены инфраструктура, сельскохозяйственное предприятие, АЗС.
К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
Чиновник отметил, что ночью украинские защитники сбили над областью 8 беспилотников.
Напомним, утром 16 декабря российские войска атаковали Запорожье ударным беспилотником. В результате попадания дрона типа Shahed возник пожар в многоэтажном доме. Известно о трех травмированных в результате обстрела.