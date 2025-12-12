На Дніпропетровщині двоє братів "віджимали" чужі земельні ділянки

Фото: Нацполіція

У Дніпропетровській області затримали 27-річного організатора злочинної схеми з привласненням державних земель та його брата. Стало відомо, як саме вони привласнювали чужі земельні ділянки

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Зазначається, що зловмисники підробляли технічні паспорти та реєстрували право власності на відсутні об’єкти нерухомості, що нібито розташовані на земельних ділянках. Згодом фейкові документи дозволяли їм оформити право власності на ділянки, які насправді належали територіальній громаді.

Попередня вартість однієї земельної ділянки становить понад 800 тисяч гривень. Правоохоронці призначили експертизу. Під час обшуків крім документів та техніки, в них знайшли вісім шашок тротилу, запали, гранати, пістолети, гвинтівки та набої.

Зараз братам повідомили про підозри за ч. 4 ст. 190 ККУ — шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб та ч. 4 ст. 358 ККУ — використання завідомо підроблених документів.

Нагадаємо, у Запоріжжі викрили директора компанії, який привласнив 6 млн грн, виділені на відновлення будинку після обстрілів. Фігуранту оголосили підозру.