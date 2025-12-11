Фото: голова Дніпропетровської ОВА

У Нікопольському районі за день сталося близько тридцяти обстрілів, постраждала інфраструктура та житлові будинки

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

Російські війська протягом дня атакували Нікопольський район артилерією та FPV-дронами. Під обстріл потрапили райцентр та громади Покровська, Мирівська й Марганецька. Через обстріли до медиків звернулася 70-річна мешканка Нікопольщини. Їй надано допомогу, лікування проходитиме амбулаторно.

Обстріли зруйнували житлові будинки та господарські споруди

В результаті обстрілів пошкоджено вісім приватних будинків і кілька багатоквартирних будівель, дві господарські споруди, магазин та гаражі. Постраждали автомобілі, газогін та електричні лінії. Інфраструктура громад зазнала значних руйнувань, частково порушено постачання комунальних послуг.

Місцева влада відновлює комунікації та електропостачання

Окрім артилерійських обстрілів, російський безпілотник вдарив по Грушівській громаді Криворіжжя, зачепивши лінію електропередач. Влада повідомляє про відновлення енергопостачання та комунікацій у постраждалих населених пунктах.

Загалом, за даними місцевих органів, ворог атакував область близько тридцяти разів протягом дня.

