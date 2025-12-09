В Кривом Роге ребенок попал под колеса маршрутки
Авария произошла недалеко от горбольницы №16. Там водитель маршрутки №3 на пешеходном переходе задел ребенка
Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.
Отмечается, что ребенок шел по пешеходному переходу, когда его сбила маршрутка. В каком состоянии ребенок сейчас не уточняется. На место аварии прибыли работники экстренных служб. Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.
Напомним, в городе Карловка на Полтавщине сотрудники Государственного бюро расследований задержали правоохранителя, который насмерть сбил двух 17-летних сестер. После аварии водитель сначала покинул место происшествия, но затем вернулся. По информации следствия, он находился в состоянии алкогольного опьянения.
